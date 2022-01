Aumento crescente de divórcios amplia busca por serviços emocionais, de moradia e jurídicos

Em meio à pandemia da Covid-19, o grande aumento de processos de divórcio consensual nos cartórios foi intenso no ano de 2021. Os registros apontam números recordes: 77,1 mil divórcios. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, entidade que congrega os tabeliães de notas e de protestos em cada Estado, o volume é o maior desde 2007, quando passou a ser possível realizar esse processo fora do Judiciário.



À frente deste cenário, de acordo com o “iDivorciei”, os serviços da plataforma vêm sendo cada vez mais procurados, principalmente no quesito saúde emocional, moradia e assessorias jurídica e financeira. O programa também acaba de lançar o “Virando a Página”, primeiro canal, em parceria com o Instituto Embelleze, que oferece gratuitamente serviços de beleza para divorciados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "É o Amor": documentário de Zezé Di Camargo aborda divórcio e traição

Xeque de Dubai é condenado a pagar valor recorde por divórcio

Tribunal dos EUA oficializa divórcio de Arnold Schwarzenegger

Mais de 77 mil divórcios foram oficializados no Brasil em 2021, registrando novo recorde



Calila Matos, fundadora e CEO da iDivorciei fundamenta: "Nossa proposta é dar toda a ajuda possível às pessoas que estão enfrentando situações difíceis em razão da separação. Além de frustração, solidão, tristeza, há também muita necessidade de trabalho após o fim de uma união conjugal. Por isso, é de extrema importância contarmos com parceiros como o Embelleze. São mães solo que não possuem renda; pais que precisam mudar de profissão para pagar pensão, entre tantas outras situações", finaliza ela.



Para mais informações acerca do assunto, acesse o site ou as redes sociais da iDivorciei.



Tags