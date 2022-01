Cantora gospel Ludmila Ferber morre aos 56 anos

A cantora gospel Ludmila Ferber, de 56 anos de idade, morreu na noite dessa quarta-feira, 26. A pastora estava em tratamento contra um câncer no pulmão desde 2018. A informação da morte foi confirmada por uma fonte à Revista Quem.

Em março do ano passado, ela publicou nas redes sociais que estava começando um novo tratamento diante do aumento de células cancerígenas no fígado. "Hoje começo um novo processo no caminho do milagre. Por conta do aumento das células cancerígenas no figado, precisei suspender totalmente a quimioterapia que estava tomando já há dois anos, e buscar um novo tratamento", escreveu.

Três meses depois, ela voltou a atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde:

O último post de Ludmila em seu Instagram foi na segunda-feira, 24, quando ela citou um trecho de sua canção "Buscar Tua Face é Preciso".

Vida e carreira

Ludmila Ferber nasceu em 8 de agosto de 1965 no Rio de Janeiro. Aos 20 anos, converteu-se ao cristianismo. Integrou o grupo Koinonya, com o qual gravou 8 discos. Em 1996, partiu para a carreira solo e lançou Marcas, seu primeiro álbum.

Mais 12 discos de estúdio foram lançados depois disso, o último levou o nome de Um Novo Começo, gravado em 2020. Seus maiores sucessos incluem Sonhos de Deus, Sopra Espírito, Ouço Deus me Chamar e Nunca pare de lutar - que também é o título de seu livro, lançado em 2013 por Thomas Nelson Brasil.

Ludmila, que foi casada de 1987 a 2014 com José Antônio Lino, deixa as três filhas do ex-casal: Daniela Ferber Lino, Ana Lídia Ferber Lino e Vanessa Ferber Lino.

