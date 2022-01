Vídeo mostra momento em que posto é destruído por tempestade na Bahia; assista

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Poções, no Sudoeste da Bahia, provocaram estragos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o teto de um posto de combustíveis desaba em cima de três carretas que abasteciam naquele momento. O caso aconteceu por volta das 16h desta terça-feira (25).

As imagens foram gravadas por um homem identificado como "Zé Luiz Datena dos Caminhoneiros". Ele começa o vídeo fazendo um balanço de como está a estrada entre Minas Gerais e Bahia, contando que há dois acidentes no caminho e fortes chuvas. De repente, o teto cai.

"Nossa, caiu o posto. Meu Deus do céu. A única opção, meus amigos, é pedir para que Deus, meu senhor Jesus Cristo, proteja nós todos. É, meus irmãos. Isso, é diretamente de Poções, Bahia, Brasil. Mais uma vez, só Deus salvando a vida de Zé Luiz Datena Caminhoneiro. Obrigado meu pai", narra e agradece. Assista:

De acordo com a prefeitura da cidade, além do posto, ruas ficaram alagadas e casas ficaram destelhadas com a tempestade. A previsão é de que as chuvas continuem nesta quarta-feira (26).

Chuvas em Conquista



Outra cidade da região, Vitória da Conquista, também foi atingida pelas chuvas. A prefeita Sheila Lemos decidiu convocar o Comitê de Gerenciamento de Crise para organizar vistorias aos locais mais atingidos e verificar as necessidades da população. “Ainda estamos nos recuperando das fortes chuvas de dezembro e acontece essa chuva, com previsão de o fenômeno se repetir amanhã (hoje), por isso convoquei o comitê e todas as secretarias do município ficarão em alerta para socorrer a população e agir rápido para evitar maiores prejuízos”, explicou a prefeita.

Apesar de ter chovido por um período curto, a Defesa Civil do município recebeu cinco chamados, relativos a enxurradas e rajadas de vento. No intervalo de cerca de uma hora foram registrados 47,6 milímetros de chuva na estação Uesb, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e em alguns momentos ventou muito, com ventos com velocidade de até 37 km/h, que provocaram quedas de árvores, muros, placas de loja e até parte da estrutura de propaganda da fachada de um supermercado.

A equipe da Defesa Civil Municipal já esteve no local onde caiu a estrutura de propaganda do supermercado e em seguida se deslocou para outros pontos da cidade onde houve incidentes causados pela água e pela ventania. Na Rua São José, no bairro Cruzeiro, a Defesa Civil prestou auxílio à família em uma casa que foi inundada.

No bairro Boa Vista, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) fez a poda e recolheu parte de uma árvore que tombou, fechando a pista. No Deserg, onde um muro também caiu, a equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana já trabalha para limpar a área. Em todos os pontos onde ocorreram incidentes e estragos nas vias, o Simtrans procedeu com bloqueio ou isolamento, para segurança de condutores e pedestres.

Por conta da forte chuva que caiu na cidade na tarde de hoje (25), estão suspensas as vistorias de veículos realizadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) na Central Municipal de Equipamentos (Deserg). O telhado do galpão onde ocorrem as vitorias desabou, assim como um dos muros do local. A Semob informa que as vistorias serão retomadas após o local ser reorganizado. Não há registros de de problemas em parte da zona rural, nem houve pessoas feridas e nem registro de residências com danos.

Do Correio 24h para a Rede Nordeste