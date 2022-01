Enfermeira injeta agulha sem aplicar vacina em criança; veja vídeo

A mãe de um menino de 11 anos, Paola Dyno, flagrou uma enfermeira injetando uma seringa no braço do filho sem apertar o êmbolo para aplicar o líquido da vacina. O caso ocorreu na terça-feira, 25, e só teve repercussão após manifestação da mulher nas redes sociais. No entanto, o menino conseguiu tomar a dose do imunizante.

​

“Sorte que tenho prova de vídeo. Fiz confusão lá, chamei minha mãe, conversei com minha advogada. Tenho prova, tudo. Tadinho, ele ficou nervoso com o que aconteceu hoje”, escreveu a mulher.

Ansiosa para a imunização do filho em um posto em Taubaté, interior de São Paulo, Paola estava filmando o momento, que ficou registrado em um vídeo e posteriormente foi publicado nas redes sociais.

Paola contou que, depois de ter reclamado com os responsáveis da unidade de saúde, ela recebeu um pedido de desculpas e o menino foi efetivamente vacinado, com uma dose da Coronavac.

Dyno ainda relatou que é surda e por isso foi subestimada. “Porque eu sou mãe surda, eles pensam que eu não sou capaz de arrumar confusão. Lógico, eu sou capaz de brigar, sim, tenho prova, tenho que proteger meus filhos. A vacina é importante, sim! Fica de olho”, acrescentou.

*As informações são do portal Metrópoles.



