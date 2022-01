Com avanço do nível do mar, parte de calçadão cede no Recife

Há anos, o avanço do nível do mar tem limitado o tráfego e, consequentemente, o comércio nas áreas

Moradores do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, estão se queixando de trecho do calçadão da orla que cedeu. O JC esteve no local, nesta terça-feira (25) e registrou que parte da estrutura está bastante danificada pelo avanço do mar.

Na página Paulista em 1º Lugar, foi publicado um vídeo, nesta terça-feira de um homem reclamando da situação. "Destaque negativo, bancos caídos, jogados pela Prefeitura de Paulista".

O JC enviou e-mail à Prefeitura de Paulista solicitando posicionamento sobre quando será restaurado o local e por qual motivo não há um isolamento da área. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.

No mês passado, a TV Jornal mostrou que usufruir da faixa de areia para caminhadas, descanso e outras atividades de lazer na praia não é mais uma realidade para quem frequenta trechos da praia do Janga e de Pau Amarelo, em Paulista, Grande Recife.

Há anos, o avanço do nível do mar tem limitado o tráfego e, consequentemente, o comércio nas áreas. Tanto que a prefeitura do município chegou a decretar estado de emergência devido ao fenômeno.

O decreto nº 094/2021 foi assinado pelo prefeito Yves Ribeiro no dia 23 de agosto de 2021, baseado em parecer da Defesa Civil. O órgão determinou que os pontos mais críticos são os trechos das ruas Baronesa e do Mosteiro, ambas em Pau Amarelo, e um trecho do Janga não informado pela prefeitura.

Ao JC, em 02 de dezembro de 2021, Paulista informou que obras de enrocamento aderente - estruturas implantadas paralelamente à linha de costas com a função de estabilizar a linha de costa - seriam feitas, de imediato, nos locais prejudicados pelo avanço do mar. A gestão informou que um convênio com o governo estadual está sendo firmado para disponibilizar R$ 2,8 milhões para a realização das obras, além de recursos próprios do município, também aplicados no serviço.

