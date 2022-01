Hoje é Dia: Tom Jobim e Bossa Nova são destaques

Nesta semana, do dia 23 ao dia 29 de janeiro, o Hoje é Dia relembra um dos maiores nomes da música popular brasileira: Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim. Além do maestro, o pintor norte-americano Jackson Pollock, o Dia Nacional da Bossa Nova e o Dia da Visibilidade Trans também são destaques. Também no dia 25 de janeiro é comemorado o Dia da Bossa Nova. O gênero musical é derivado do samba e surgiu na década de 1950 a partir das demandas de uma geração de jovens que estava em busca de uma música mais de acordo com o que eles viviam no Rio de Janeiro daquela época. Idealizada por Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto no ritmo, a bossa nova trouxe uma simplificação do samba carioca, com elementos do jazz norte-americano e composições com letras mais leves quando comparadas às do samba.

A música que marcou o começo da bossa nova é de autoria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes e é conduzida pela belíssima voz de Elizabeth Cardoso, além de contar com João Gilberto no violão. Chega de Saudade, de 1958, foi regravada posteriormente na voz de João Gilberto, ganhando mais notoriedade. Na década de 1960, a bossa nova conquistou o Brasil e o mundo.

Confira abaixo o documentário feito pela TV Brasil na ocasião dos 60 anos da bossa nova.

Nascimento de Jackson Pollock

No dia 28 de janeiro é comemorado o aniversário de vida do pintor estadunidense Jackson Pollock. Ele é considerado um dos pintores mais influentes do século 20 com o seu estilo artístico um tanto quanto diferente dos padrões da época. Nesse contexto, as pinturas do norte-americano dependiam muito do seu movimento corporal, criando figuras dinâmicas e distintas. Ele é considerado um dos precursores do action painting, tipo de pintura derivada do surrealismo. Pollock faleceu aos 44 anos, em 1956, vítima de um acidente automobilístico enquanto dirigia alcoolizado.

Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo