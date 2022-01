Atriz Elizângela apresenta "melhora significativa" de sequelas de Covid

Elizângela do Amaral foi internada na última quinta-feira, 20 e apresenta melhora no estado de saúde causado pela Covid-19. A artista não se vacinou contra a doença

Elizângela do Amaral, 67 anos, segue internada desde a quinta-feira, 20, no Hospital Municipal em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A atriz encontra-se em estado grave, com sequelas respiratórias causadas pela Covid-19. No entanto, segundo novas informações passadas pela assessoria da Prefeitura de Guapimirim (RJ), nesse sábado, 22, a artista tem apresentado melhoras.



A assessoria informa ainda que Elizângela segue na sala vermelha, destinada aos casos mais graves de doenças respiratórias. No entanto, a dosagem de oxigênio necessária para auxiliar na respiração dela está sendo diminuída de forma progressiva.

Sobre o assunto Variante ômicron: relaxar ou confinar?

Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendados para este domingo, 23 (23/01)

Sistema Covax abre uma nova frente para acabar com a pandemia



Segundo a Prefeitura, no ato da internação Elizângela informou que não tomou nenhuma dose da vacina contra Covid-19, que ajuda no processo de imunização da doença. A gestão municipal informou também que a atriz havia ido ao hospital uma semana antes da internação. No momento, ela recebeu atendimento, foi medicada e teve alta. Na quinta-feira, 20, a atriz retornou para unidade de saúde em estado grave. Assim, foi atendida e já encaminhada para sala vermelha, onde segue internada.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags