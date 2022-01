Estacionado em frente à garagem, carro é sujo de tinta e tem pneus furados

Após estacionar em frente a um local com aviso de 'garagem em uso', carro foi sujo de tinta branca e teve dois pneus furados. Proprietária do veículo registrou B.O

Um carro que estava estacionado em frente ao portão de uma garagem foi sujo por tinta e teve dois pneus furados em Belo Horizonte, Minas Gerais (MG). O caso aconteceu nessa quinta-feira, 20, e será apurado pela Polícia Civil. A proprietária do veículo, de 36 anos, informou no Boletim de Ocorrência (B.O) que havia estacionado o carro no local para trabalhar em um coworking na mesma via. As informações são do portal g1.

Além da tinta branca e dos pneus furados, a proprietária do carro encontrou um cartaz no para-brisa do veículo, escrito “garagem”. Em um vídeo gravado, é possível ver no portão da garagem um aviso de "garagem em uso" e duas placas de "proibido estacionar".

Após o ocorrido, foi registrado um B.O de dano consumado na 2ª Delegacia de Polícia Civil/Centro.



Nota da Polícia Civil:

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o caso foi destinado à 2ª Delegacia de Polícia Civil/Centro para as medidas cabíveis. As circunstâncias do fato serão investigadas".

