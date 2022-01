Motorista que tem um só braço recebe multa por dirigir "com um dos braços para o lado de fora"

Um motorista de 72 anos foi multado por dirigir com "um dos braços para o lado de fora" do carro, contudo, o comerciante só possui um braço. O caso aconteceu no centro de Vitória, capital do Espírito Santo.

“O referido motorista estava conduzindo o veículo com um dos braços para o lado de fora”, diz a multa aplicada pela Polícia Militar do estado, apontando a data do suposto flagrante como o dia 15 de dezembro do ano passado.

O comerciante, que não quis se identificar, contou ao portal G1 que estava entrando com o carro na garagem do restaurante do qual ele é proprietário.

"Poderia ter me dado a multa por outras coisas e não teria nem recurso, mas essa? Já recorri. Tem que ter um respeito maior com os comerciantes e com o usuário", comentou.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que o veículo pode ter diso usado por outra pessos, mas o comerciante garantiu que era o condutor do veículo no momento do ocorrido.

O carro do homem é adaptado, já que ele não tem o braço esquerdo, e essa informação consta em sua carteira de habilitação.

De acordo com o órgão, condutores de veículos adaptados para pessoas com deficiência precisam estar com essa informação CNH.

A PM informou que vai apurar o caso.

