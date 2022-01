Casa explode durante incêndio em João Pessoa; veja vídeo

Moradores do bairro do Varjão, em João Pessoa, Paraíba, registraram o momento em que uma casa explode durante um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 19. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros no início da manhã. Duas pessoas tiveram ferimentos leves.

O incêndio aconteceu na Rua São Geraldo, também conhecida como Rua da Mata, em uma casa de um cômodo. Segundo os bombeiros, os moradores da casa não estavam no local.

O fogo só foi visto por um vizinho quando saiu de casa para trabalhar, por volta das 4h30. Alguns deles tentaram apagar as chamas antes da chegada dos Bombeiros. Entretanto, como é possível conferir no vídeo gravado durante o incêndio, a ação não conseguiu impedir uma explosão no interior da residência.

Veja o momento da explosão:

Casa explode durante incêndio em João Pessoa. Veja mais: https://t.co/z0zKug1XnL pic.twitter.com/FezFtgG6u7 — O POVO (@opovo) January 19, 2022

“Essa explosão provavelmente aconteceu por causa do botijão de gás. Quando a nossa guarnição chegou, conseguiu apagar o fogo com êxito, mas a explosão fez com que escombros caíssem e nosso foco agora é retirar o botijão de dentro da casa, por segurança”, explicou o tenente Oliveira, do Corpo de Bombeiros, ao portal G1.

Uma testemunha, que não quis se identificar, falou sobre a noite de tensão. “A gente estava tentando apagar o incêndio, mas na hora da explosão, saiu muito fogo. Eu corri e acabei caindo e machuquei a perna. Umas pessoas estavam em cima e perto da casa tentando apagar, ajudando”, disse.

Uma perícia deve ser feita para identificar as causas do incêndio que, não se espalhou pelas casas da vizinhança.

