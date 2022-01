Canal MyNews tem suas contas no Instagram e no Twitter hackeadas

Canal independente de jornalismo, o MyNews teve, nessa segunda-feira, 17, suas contas no Instagram e no Twitter hackeadas. Com quase 150 mil seguidores nas duas páginas, o veículo de mídia online conseguiu retomar o acesso às contas algumas horas depois. A jornalista Mara Luquet, editora do canal, falou sobre o ocorrido.

“Nós sofremos um ataque de hackers. Nas contas do Twitter e do Instagram. No Twitter rapidamente nós conseguimos recuperar a conta. No Instagram deu mais trabalho. Os hackers entraram com discurso de ódio, falando coisas que não têm nada a ver com o canal. A audiência nos ajudou muito, porque vocês logo identificaram, mandaram pra gente, tiveram ao nosso lado”, disse a jornalista em vídeo gravado ainda na delegacia.

Mara informou que os dados dos membros do Canal estão totalmente seguros, uma vez que eles ficam no YouTube, e nem mesmo o time do MyNews tem acesso às informações de seus inscritos. De acordo com ela, o YouTube e o Facebook não sofreram com as ações dos criminosos.

“Nós já estamos tomando as medidas cabíveis na delegacia de crimes cibernéticos. Nós conseguimos recuperar a conta, não fizemos nenhuma concessão e negociação com os hackers e nós conseguimos isso só com as ferramentas do Instagram e nossa equipe de dados”, explicou.

A editora do canal acredita que os ataques demonstram que o veículo de mídia online tem feito um ótimo serviço para os cidadãos, chegando ao ponto de incomodar grupos extremistas: “Obrigada pela solidariedade, pela companhia de vocês e ‘tamo junto’. Se a gente sofreu esse ataque, é porque a gente está incomodando, é porque a gente cresceu. Então estamos investindo ainda mais na segurança”, concluiu.



