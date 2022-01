No RJ, idosa bate carro e é morta estrangulada por dono do veículo atingido

Uma idosa de 68 anos foi morta estrangulada após colidir seu carro com o de outro motorista, acusado de ser o autor do crime. A ocorrência foi registrada na noite deste domingo, 16, no município de Cabo Frio, Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi agredido por pessoas que estavam no local, inconformadas com a violência. O motorista confessou a autoria e foi encaminhado para um presídio do Rio.

O acidente teria acontecido após a vítima, Maria Augusta Baião, perder o controle do carro. Segundo o portal G1, o motorista declarou que ficou transtornado pela colisão. Ele teria saído do próprio carro, ido até o veículo da idosa e desferiu um soco na vítima. Após isso, o suspeito alegou não lembrar de mais nada.

Homem saiu do carro e desferiu socos contra a vítima (Foto: Reprodução )



Após a cena de violência, o motorista foi agredido por pessoas que estavam no local. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA de Tamoios. Após receber tratamento médico, ele foi encaminhado para uma unidade policial.

Segundo o filho da vítima, a mãe não conhecia o homem e não tinha qualquer envolvimento com ele. Em depoimento policial, o suspeito também declarou que não conhecia a idosa. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. Elas foram levadas para um pronto-socorro em Búzios.



