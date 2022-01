Caminhoneiro de MG é apontado como vencedor da Mega Sena e teme por segurança da família

Uma família moradora de Urucânia, interior de Minas Gerais, está preocupada com as consequências de um rumor. Isso porque, com a divulgação das dezenas sorteadas no concurso 2.443 da Mega Sena, na última quarta-feira, 12, foi noticiado que um dos ganhadores é um apostador do município.

A suspeita logo recaiu sobre o caminhoneiro Paulo Roberto de Souza, de 59 anos, famoso por ser um apostador assíduo. Contudo, além de não ser o mais novo milionário, Paulo tem receio de agora sua segurança estar em risco.

“Ontem a noite, por volta das 22h, a loteria divulgou que tinha um ganhador de Urucânia. O pessoal começou a falar que era meu pai porque realmente ele joga muito, vai lá todo dia jogar. O boato começou a se espalhar sendo que, na verdade, ele fez só três pontos no jogo”, explica Ananda Souza, filha de Paulo, em entrevista para o portal BHAZ.

Com a repercussão do rumor, a família tem se preocupado com a segurança do caminhoneiro. “Ele não é muito de esquentar a cabeça não, mas a gente tá muito preocupado. Ele trabalha à noite e uma informação assim é perigosa. A gente tem medo que aconteça algo até com a gente aqui em casa, porque o pessoal já espalhou foto de nós quatro, eu, minha mãe, meu irmão e ele. Alguém pode vir com maldade achando que é verdade”, explica Ananda.

Segundo ela, seu pai é conhecido no município por ter o costume de apostar nos jogos e, inclusive, já chegou a ganhar algumas vezes, mesmo que valores menores. “Ele joga há muitos anos, ele e os irmãos. O máximo que ele já ganhou foi R$ 5 mil, R$ 7 mil, nada nem perto de R$ 5 milhões”, conta a jovem.

A filha usou as redes sociais para publicar um pedido para que as pessoas parem de compartilhar a informação falsa. Mesmo a família desmentindo, as pessoas da cidade ainda não acreditam que o caminhoneiro não tenha se tornado milionário. “Hoje diz que lá em Urucânia o assunto é esse: meu pai ganhou na Mega Sena. A gente fala que não e eles falam que a gente tá querendo esconder. Ele realmente não ganhou, mas ninguém acredita”, conta.

“Eu recebi muitas mensagens de gente querendo festa, tudo que você imaginar! Agora a gente tá rindo, mas com preocupação”, disse Ananda.

As dezenas sorteadas no concurso 2.443 da Mega Sena foram: 01, 05, 12, 13, 17, 31.



