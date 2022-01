Vídeo: repórter do SBT é xingada e agredida durante transmissão ao vivo

A jornalista Melina Saad foi atacada por um homem no momento em que cobria um acidente de trânsito na região de Diadema, em São Paulo. O rapaz xingou a equipe, retirou o microfone da repórter e o jogou no chão; veja vídeo

A jornalista Melina Saad foi atacada por um homem nesta quinta-feira, 13, durante uma transmissão ao vivo para o programa Primeiro Impacto, do SBT. No momento, a repórter cobria um acidente de trânsito que havia ocorrido na região de Diadema, em São Paulo, quando foi surpreendia pelo motorista responsável pela colisão do veículo, que puxou o microfone de sua mão e a xingou. Veja vídeo:

O homem bateu o carro contra a mureta de uma igreja. Para explicar o caso, Melina pediu que o cinegrafista mostrasse imagens do veículo enquanto narrava a cena. No entanto, o motorista ao perceber que a câmera estava o filmando, saiu do veículo transtornado, gritando e pedindo para que a filmagem fosse encerrada.

Sobre o assunto Seguranças e apoiadores de Bolsonaro agridem equipes de afiliadas de Globo e SBT

"Cavalo" e "analfabeto": mulher insulta atendentes do McDonald’s em Brasília; veja vídeo

Passageiro deixa aviso de "não sente-se" em banco de ônibus após espirros de homem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Descontrolado, o rapaz xingou a equipe e retirou o microfone da repórter, em seguida jogou o equipamento no chão e passou a chutá-lo. "Pode parar c*ralho. Vai tomar no c*, vai se f*der", gritou o homem, identificado apenas por Flávio. Melina Saad, assustada, se afastou. Neste momento, a transmissão foi interrompida, e o telejornal retornou para o estúdio, onde o apresentador Dudu Camargo deu continuidade às notícias.

Tags