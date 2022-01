Passageiro deixa aviso de "não sente-se" em banco de ônibus após espirros de homem

"O cara fez a parte dele, de não sentar no local, e ainda colocou um aviso", avaliou uma testemunha do gesto

Um passageiro de transporte público deixou um aviso fixado em um banco de um ônibus municipal em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. No cartaz, ele alertou aos futuros passageiros que as cadeiras poderiam estar contaminadas após constantes espirros da pessoa que estava ali anteriormente.

No aviso, estava escrito: "Um moço estava espirrando nesses assentos (Covid). Não sente-se (Covid)". A atitude foi fotografada chamou atenção nas redes sociais. O registro foi feito nesta quarta-feira, 12.

Em entrevista ao G1, um homem que não quis ser identificado contou que presenciou o ocorrido. Ele disse que o transporte fazia o trajeto entre o Terminal Tatico e o bairro Tude Bastos.

Em um determinado momento, viu quando um passageiro começou a espirrar no fundo do ônibus. "Depois, ele desceu, e uma outra pessoa escreveu isso e colocou no banco, para alertar as outras pessoas, para não sentarem", comenta.

"Achei bacana (o aviso). Mesmo os outros tossindo e tendo sintomas, as pessoas não passam álcool em gel na mão, e as empresas também não fazem a higienização direito, só uma vez por dia, que eu saiba. O cara fez a parte dele, de não sentar no local, e ainda colocou um aviso para alertar as outras pessoas que poderiam, eventualmente, sentar ali e pegar Covid, caso o passageiro tivesse", explica.

O médico infectologista ouvido pelo portal G1, Leonardo Weissmann, esclarece que só há risco de sentar em um local como este se o passageiro que vier depois tocar com mão onde eventualmente tenham se alojado gotículas de saliva de uma pessoa infectada e, depois, levar a mão contaminada ao nariz, boca ou olhos.



