Vídeo: Mulher é arrastada pela bolsa durante assalto no Rio de Janeiro; suspeito foi preso

Uma mulher foi agredida com puxões de cabelo e arrastada pela bolsa durante um assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 20h e foi gravado por câmeras de segurança da região no último domingo, 9. As informações são do G1.

No vídeo, é possível ver o momento que o homem se aproxima a vítima. Ao notar a ação do bandido, ela tenta entrar em um dos prédios do local para escapar. Em seguida, o assaltante puxa no cabelo da mulher e tenta roubar a bolsa.

A vítima resiste a ação e acaba sendo derrubada e arrastada pelo criminoso, que desiste e foge do local. Após o ato, ela foi socorrida por pedestres que passavam na calçada.

De acordo com o G1, a polícia do Rio de Janeiro prendeu o suspeito na tarde da última terça-feira, 11. O homem foi capturado ao dar entrada no Hospital Salgado Filho, no Méier, com fraturas nos braços e pernas, após ser agredido no bairro onde morava depois que as imagens viralizaram na internet.

Aos policiais, ele confessou o crime.

