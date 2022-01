Hoje é Dia: semana tem 200 anos do Dia do Fico e Dia do Astronauta

Dia do Fico (200 anos) - foi quando o então príncipe regente, D. Pedro de Alcântara, foi contra as ordens das Cortes Portuguesas, que exigiam sua volta à Lisboa, e decidiu ficar no Brasil, após pedido da população. O episódio marcou o início de um processo que terminaria com a Independência do Brasil

Dia do Astronauta - comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI)