Correios convoca aprovados no Programa Jovem Aprendiz

A chamada para os aprovados no Programa Jovem Aprendiz foi retomada pelos Correios, após o processo seletivo aberto em 2020 ter sido suspenso por causa da pandemia de covid-19. Segundo a estatal, as convocações estão sendo feitas, de forma gradativa, em várias cidades do país até que o número de aprovados complete o número de de vagas publicadas no edital. Nesta fase, o candidato precisa conferir se o seu nome está na lista de convocação disponível no site dos Correios (no campo “Editais e Arquivos do Concurso” > “Convocação Comprovação de Requisitos”), e apresentar a documentação comprobatória exigida no edital por meio do sistema de inscrição. Após esta etapa, os aprovados no processo seletivo serão encaminhados para realização do exame médico pré-admissional. Segundo o edital do concurso, é responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações e atos referentes à seleção. O programa Jovem Aprendiz dos Correios é uma ação corporativa alinhada às diretrizes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinada à contratação especial de aprendizes classificados por critérios socioeconômicos. Foram abertas 4.462 vagas, sendo 815 para negros e pardos e 660 para pessoas com deficiência. A carga horária será de 20 horas semanais, com salário mensal entre R$ 516,66 e R$ 716,09, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

