TV Brasil estreia novela A Escrava Isaura nesta quarta

Sucesso da teledramaturgia nacional e internacional, a novela A Escrava Isaura estreia na programação da TV Brasil a partir desta quarta (12) às 20h. A produção vai ao ar na telinha da emissora pública de segunda a sábado, sempre no mesmo horário. A trama estreia no canal após a repercussão positiva da novela Os Dez Mandamentos, obra que elevou a audiência da TV Brasil. As emoções dos últimos capítulos e o desfecho da saga de Moisés são mostrados nesta segunda e terça-feira, às 20h30.

Reconhecida pela crítica e pelo público por abordar temas que retratam parte da história do País, A Escrava Isaura é baseada no romance homônimo escrito por Bernardo Guimarães, em 1875. Com texto de Tiago Santiago e Anamaria Nunes, a novela tem direção-geral de Herval Rossano. O diretor de Conteúdo e Programação da EBC, Denilson Morales, ressalta que a exibição de A Escrava Isaura vai ao encontro da missão da EBC de fomentar a cultura. “A nova atração também reforça um dos pilares da empresa, que é o de fortalecer a valorizar as produções nacionais”.

Morales conta também que o Comitê de Programação e Rede da EBC selecionou a novela entre diversos conteúdos prospectados por se tratar de um remake, gravado em 2004, de uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira e mundial, que em outubro de 2021 completou 45 anos desde a estreia. "Esse é um dos motivos pelo qual a história narrada torna-se atrativa para o telespectador. Vale lembrar que a primeira versão da novela é de 1976 e foi vendida para mais de 80 países, sendo o primeiro grande sucesso mundial da Rede Globo de Televisão”.

Com 167 episódios de aproximadamente 45 minutos de duração por capítulo, a trama principal acompanha os desafios vividos pela escrava Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi, sobre os desmandos de Leôncio, papel de Leopoldo Pacheco. Théo Becker, como o abolicionista Álvaro, e Renata Dominguez, como a cruel Branca, também são protagonistas. A novela ainda tem a atuação de nomes conhecidos da dramaturgia brasileira como Patrícia França, Mayara Magri, Jackson Antunes, Maria Ribeiro, Caio Junqueira, Gabriel Gracindo, Paulo Figueiredo e Ewerton de Castro.

Os veteranos Rubens de Falco e Norma Blum fazem participações especiais no início da trama após serem protagonistas na versão de 1976 da novela. O galã ficou conhecido internacionalmente como o vilão Leôncio e retorna para interpretar o Comendador Almeida, pai do personagem. Já Norma Blum fez Malvina, casada com Leôncio, na primeira obra e agora vive Gertrudes, madrinha de Isaura.

Gestora da TV Brasil, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) adquiriu os direitos de exibição do clássico. O contrato de licenciamento permite exibir a novela pela emissora, pelas afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), pela TV Brasil Web e pelo aplicativo TV Brasil Play.

A TV Brasil também terá outras novidades ao longo da programação de 2022, mais uma telenovela está em fase final de negociação.

Conflito da trama

O enredo mostra a rotina da jovem Isaura (Bianca Rinaldi), órfã que enfrenta muitos sofrimentos até encontrar a felicidade. Sua mãe era mulata e foi mucama na fazenda onde ela nasceu e viveu. Isaura sempre recebeu amparo de Gertrudres (Norma Blum), sua senhora, como se fosse uma filha, mas foi desprezada pelo seu senhor, o Comendador Almeida.

Muito dócil, o sonho de Isaura sempre foi conquistar sua liberdade. No entanto, no caminho surge Leôncio, o único filho do Comendador Almeida. Totalmente desprovido de caráter para conquistar Isaura, Leôncio comete atrocidades com Isaura que foge e assume outra identidade.

Numa chácara perto de São Paulo, Isaura vive um novo amor com o abolicionista Álvaro, mas é desmascarada. Ela volta a sofrer nas mães de Leôncio e de outras parceiras no crime. Reviravoltas na trama proporcionam emoções para a protagonista.

A trama destaca a luta dos escravos pela liberdade, exibindo o começo dos movimentos abolicionistas. mostram o cotidiano das senzalas e destaca as crenças, as danças e os rituais dos negros foram muito bem reproduzidas.

Ficha Técnica

País: Brasil

Ano: 2004, 2005.

Gênero: romance, drama

Autores: Tiago Santiago e Anamaria Nunes

Colaboração: Altenir Silva

Roteiro final: Tiago Santiago

Direção: Herval Rossano e Emílio Di Biasi

Direção-Geral: Herval Rossano

Elenco: Bianca Rinaldi, Leopoldo Pacheco, Théo Becker, Renata Dominguez, Patrícia França, Mayara Magri, Jackson Antunes, Maria Ribeiro, Caio Junqueira, Gabriel Gracindo, Paulo Figueiredo, Ewerton de Castro, Jonas Mello, Déo Garcez, Fernanda Nobre, André Fusko, Lugui Palhares, Miriam Mehler, Sílvia Bandeira, Aldine Müller, Odilon Wagner, Chica Lopes, Ivan de Almeida, Fábio Junqueira, Maria Cláudia, Daniela Duarte, Lígia Fagundes, Thaís Lima, Rômulo Delduque, Cláudio Curi, Rodrigo Zanardi, Daniel Alvim, Bárbara Garcia, Christovam Neto.

Classificação Indicativa: 12 anos

A programação de verão da TV Brasil traz novidades para a grade da emissora. Além da novela A Escrava Isaura, o canal apresenta atrações inéditas para públicos de todas as idades. A garotada vai se divertir com o programa de receitas divertidas Tem Criança na Cozinha e as séries infantojuvenis Bugados e D.P.A. - Detetives do Prédio Azul.

Destaques também para produção de dramaturgia como os filmes da coleção da trupe de humoristas Os Trapalhões, a histórica série brasileira Águias de Fogo e o clássico internacional Guerra e Paz. Outra atração é o musical e culinário Canto e Sabor do Brasil. Confira essas e outras atrações na TV, tablet ou celular sintonizados na TV Brasil.

Serviço:

A Escrava Isaura, na TV Brasil

Estreia: quarta-feira (12/1), às 20h

Exibição: segunda a sábado às 20h, com reapresentação à 0h45

