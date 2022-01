Manequins suspensos homenageiam vítimas da Covid-19 em São Paulo

A instalação inclui 365 manequins de diferentes tamanhos, suspensos por cabos de aço a seis metros do chão

A instalação do artista plástico Siron Franco, intitulada de “Renascimento”, presta homenagem a vítimas da Covid-19 e a profissionais da saúde. A criação do artista será inaugurada no próximo sábado, 15, na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, região central de São Paulo.

Sobre o assunto Saiba quando fazer o teste de Covid-19 e como cada um funciona

Marcos Gadelha nega outro lockdown no Ceará: "Não foi pensado"

Covid-19: vacinação de crianças no Ceará deve iniciar até a próxima segunda, 17

Ceará soma 24.851 mortes e 963.644 casos de Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o portal Metrópoles, a montagem teve início na tarde desta segunda-feira, 10. Ao todo, a obra inclui 365 manequins, de diferentes tamanhos e vestidos com roupas coloridas, suspensos por cabos de aço a seis metros do chão. Alguns dos bonecos têm a cabeça coberta por um capuz.

A mostra é resultado de uma parceria entre o Museu da Imagem e do Som (MIS) e a Casa das Rosas, ambas gerenciadas pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

Marcos Mendonça, diretor-geral do MIS, falou para o Metrópoles que a obra "Renascimento" é uma homenagem às vítimas e, ainda, à ciência e à vacina, que fazem ressurgir a esperança na vida das pessoas. "O constante avanço da ciência nos traz segurança e saúde para esse recomeço, criando a perspectiva de novos e esperançosos tempos", afirmou.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags