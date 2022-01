Orquestra Petrobras Sinfônica inicia turnê nacional por Recife

Depois de ficar um ano e meio recluso, em função da pandemia do novo coronavírus, o maestro Isaac Karabtchevsky mostrou satisfação em viajar pelo país, indo ao encontro do público brasileiro. “Eu considero a possibilidade de retomar a turnê presencial da Orquestra Petrobras Sinfônica um grande salto em direção à plena restituição à vida cultural brasileira. É uma alegria poder visitar essas cidades e estar próximo do público”, disse o maestro, que foi indicado pelo jornal The Guardian como um dos ícones vivos do Brasil.

Turnê

A turnê da OPS será aberta no dia 15 deste mês, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife, às 16h, com transmissão online para todo o Brasil, com o concerto Mundo Bita Sinfônico, que terá a participação de Chaps Melo, fundador do Mundo Bita. Às 19h30, haverá o concerto Guns N’ Roses Sinfônico.

Os concertos programados para Belo Horizonte, no Palácio das Artes, ocorrerão nos dias 19, às 18h (Mundo Bita Sinfônico); e no dia 20, às 20h30 (Concerto Clássico gratuito). De Minas Gerais, a OPESinfônica seguirá para Brasília, onde haverá Concerto Clássico gratuito no dia 22, às 19h, na Catedral Metropolitana e, no dia 23, às 17h, Mundo Bita Sinfônico, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.