Após denúncia de racismo, Havaianas anuncia que irá treinar seus funcionários

A marca de calçados Havaianas afirmou nesta sexta-feira, 7, que irá intensificar treinamentos antirracistas para trabalhadores da empresa. O anúncio foi feito após a deputada estadual Mônica Francisco (PSOL-RJ) denunciar, no último dia 29, ter sofrido racismo em uma das lojas da marca. Segundo a parlamentar, ao tentar fazer a troca de um presente, foi “solenemente ignorada” pelas vendedoras, que não lhe atendiam e pareciam não notar sua presença.

Sobre o assunto Cearense e pernambucana são vítimas de machismo e xenofobia na Praia de Iracema

Processos por injúria racial crescem mais de 2.000% na Bahia nos últimos 4 anos

Ceará planeja criação de delegacia de combate à discriminação em 2022

Caso de racismo na Zara: loja é acusada após abordagem a homem negro em BA

O caso aconteceu em uma loja no Shopping Rio Sul. Na quarta-feira, 5, após a repercussão do incidente nas redes sociais, a presidente da Havaianas, Ana Paula Bógus, e o advogado da deputada mantiveram contato. “Foi uma conversa satisfatória, que não apaga o acontecido comigo, pois sabemos que isso nos marca, mas aponta a construção de saídas para que pessoas negras tenham direitos garantidos. E, por isso, é importante parabenizar a direção da empresa pelo posicionamento, inclusive com o compromisso da presidenta pela manutenção dos empregos das colaboradoras", declarou Mônica Francisco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Educação antirracista é fundamental, por isso reafirmamos a importância de que os funcionários de todos os níveis sejam bem treinados no respeito à diversidade”, frisou a deputada. Mônica Francisco é autora de projeto de lei que tentar oficializar a formação antirracista na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A proposta foi idealizada após episódios envolvendo ela e outras parlamentares negras na Alerj, que chegaram a ser barradas ao tentarem entrar em espaços da Casa Legislativa.

Em nota, a Havaianas declarou ainda que a direção da marca irá realizar uma visita presencial à sede da Assembleia Legislativa para conhecer o funcionamento da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Alerj, na qual Mônica Francisco é responsável e a primeira mulher a presidir a Comissão.

Em resposta, a parlamentar colocou a si mesma e a Comissão à disposição para auxiliar nos treinamentos. “Como vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional da mesma Casa, e diante dos vários casos de racismo que acometem a população preta brasileira todos os dias, jamais poderia me calar, porque é muito importante que a empresa sinta o peso dessa repercussão. Nossa equipe, que se intitula Manda Quilombo, está à disposição da população para denunciar casos semelhantes, ocasião em que tomaremos e cobraremos as medidas cabíveis”, destacou a parlamentar.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags