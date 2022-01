Apresentadora da GloboNews chora ao vivo ao falar com pai que perdeu filha de 7 anos por Covid-19

A jornalista e apresentadora do "Jornal das Dez" da Globonews, Aline Midlej, não conteve a emoção e chorou ao vivo durante uma entrevista com o médico Rodolfo Aparecido da Silva, que perdeu sua filha, Alicia, de 7 anos, por causa da Covid-19, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Durante a conversa, após a fala de Rodolfo, Aline precisou parar por um momento antes de retomar a entrevista. "Eu sinto muito pelo seu relato. A minha sobrinha tem a idade da sua filha. Desculpa", disse.

Na última segunda-feira, 3, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que as vacinas para crianças entre 5 e 11 anos devem chegar ao Brasil na segunda quinzena janeiro.

"Como é sentir a vacina mais próxima? Você conversa sobre isso com os seus filhos?", questionou a apresentadora.

Rodolfo tem outros dois filhos. Uma menina, de três anos, e um menino, de 11 anos.O médico disse que foi uma felicidade receber a notícia.

"Meu filho chorou de alegria mesmo com a ausência da irmã. Nós acreditamos que tudo tem um motivo. Precisamos pensar assim para continuar com a nossa vida", respondeu o médico.

Que depoimento lindo, forte, altivo, corajoso e necessário do Dr. Rodolfo, médico da linha de frente do combate a covid e que perdeu a filha de 7 anos para a doença. A emoção, o choro da @AlineMidlej é o choro de todos nós. Vamos vacinar as crianças, vamos salvar VIDAS. pic.twitter.com/1HCouBdPYq