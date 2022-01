Vídeo: Médica impede mãe de entrar em consultório com os dois filhos em Minas Gerais

Uma médica foi dispensada pela prefeitura após se recusar a receber uma mãe com duas crianças dentro de seu consultório e obrigar seus filhos - um deles de apenas dois anos - a ficar do lado de fora enquanto outro era atendido.

O caso aconteceu no município de Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foi registrado por pacientes que aguardavam atendimento.

Um dos vídeos gravados na ala pediátrica da UPA São Benedito mostra o momento que uma criança está sozinha na porta do consultório. O menino tenta olhar pela fresta e, de repente, a médica fecha a porta bruscamente.

É possível ouvir a voz de um homem narrando o que está acontecendo. “A mãe tem dois filhos e a médica não quer atender os dois ao mesmo tempo. Aí obriga a mãe a deixar criança do lado de fora, no corredor, sozinha. Fechou a porta na cara do menino! Que absurdo, que médica é essa, gente?”, finaliza.

Em entrevista ao portal BHAZ, a esposa do homem que gravou a situação, Mariana Herbert, disse que o caso ocorreu por volta das 21h. Mariana também estava esperando para que sua filha fosse atendida pela médica.

“A mãe entrou no consultório com as duas crianças e pediu para eu vigiar a sacola dela, só que assim que ela entrou, ela já saiu muito rápido, e falou que a médica não deixou as duas crianças ficarem na sala, que uma teria que ficar do lado de fora”, disse a testemunha.

Veja o momento em que uma das crianças é deixada do lado de fora da sala:

Mariana contou que a mãe estava sozinha com as crianças, e as duas iam ser atendidas, mas mesmo assim, a médica se recusou a recebê-las de uma vez. Uma das crianças obrigadas a ficar do lado de fora teria apenas dois anos.

“A mãe deixou ele lá fora, fechou a porta e ele começou a chorar muito. Eu tentei chegar perto dele, só que ele chorava bastante e ficava com medo", disse. Já o segundo era mais velho e não chorou.

Em nota, a prefeitura de Santa Luzia lamentou o ocorrido e afirmou que a médica foi dispensada de suas funções no município:

“Reafirmamos o repúdio à atitude tomada no atendimento realizado na UPA São Benedito, esclarecendo que o tratamento dispensado aos usuários na ocasião não condiz com as diretrizes estabelecidas para atendimento ao público na Administração Municipal de Santa Luzia".

