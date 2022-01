Brasil: número de novos refugiados cai 91% em 2021, segundo Ministério da Justiça

O Brasil reconheceu 2.224 pessoas como refugiadas no ano de 2021, de acordo com um balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A maior parte das pessoas que integram esse número são crianças; somando um total de 1.500. Os 2.224 refugiados representam cerca de 8% do total de 2020.

De acordo com o Ministério da Justiça, nos anos de 2019 e 2020 houve um número de reconhecimentos muito grande motivado pelo fluxo de imigrantes da Venezuela, que ocorreu nos anos de 2018 e 2019.

Conforme apuração do portal G1, nos anos de 2020 e 2021 a vinda de imigrantes foi menos volumosa e mais parecida com a dos anos anteriores a 2018.

Refugiados no Brasil

Ano 2016: 1.041 refugiados no Brasil

Ano 2017: 590

Ano 2018: 1.086

Ano 2019: 21.541

Ano 2020: 26.653

Ano 2021: 2.224



O órgão que decide quem deve receber o status de refugiado é o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare).

Houve também uma quantidade de pessoas que receberam vistos temporários e autorização de residência, principalmente por causa da situação no Afeganistão, quando o Talibã retomou o controle do país.

No começo do mês de dezembro, o Ministério havia divulgado um balanço que informava que o Brasil tinha concedido 339 vistos humanitários a cidadãos afegãos. Outros 393 pedidos eram analisados pelos diplomatas brasileiros naquela época.

*As informações são do portal G1.

