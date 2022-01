Mega da Virada: ganhador de Cabo Frio faz aposta simples e leva prêmio sozinho

Os números da Mega da Virada foram anunciados durante a noite de sexta-feira, 31 de dezembro. O prêmio, que equivale a R$ 378 milhões, foi dividido entre dois cartões vencedores: um de Campinas, em São Paulo, e outro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Este último fez uma aposta simples e leva sozinho metade do valor, um total de R$ 189.062.363,74.

Segundo a Caixa Econômica, a aposta foi feita em cota única. Isso significa que o ganhador foi alguém que não participava de um bolão.

A instituição financeira aponta que, se somente uma pessoa acertar as seis dezenas e aplicar o valor do prêmio na poupança, ela receberá R$ 1,58 milhão em rendimentos apenas no primeiro mês.

O outro apostador, de Campinas, era um bolão com 14 cotas.

As dezenas sorteadas foram: 12-15-23-32-33-46.

A quina, que possui cinco dezenas, teve 1.712 acertadores. Cada um leva o prêmio de R$ 50.861,33. Já 143.494 apostas venceram a quadra, que integra quatro dezenas, e recebem R$ 866,88.



