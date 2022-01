Hoje é Dia: veja datas e feriados de janeiro de 2022

Dia do Leitor

Dia da Liberdade de Culto

Nascimento do cantor, compositor e produtor inglês David Bowie (75 anos) - durante anos esteve na linha de frente do pop e do rock. Recebeu o apelido de Camaleão do Rock pelas mudanças de estilo musical e por encarnar personagens temáticos em alguns de seus álbuns. Entre seus sucessos destacam-se Space Oddity, Life on Mars, Heroes e Ziggy Stardust

Nascimento do físico inglês Stephen Hawking (80 anos)

Nascimento da carnavalesca fluminense Rosa Magalhães (75 anos)

Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia

Lançamento da radionovela Direito de Nascer, na Rádio Nacional (71 anos)