Após dez anos, Brasil volta a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU

O Brasil voltou a integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas neste sábado, 1º de janeiro, após um intervalo de dez anos fora do colegiado. A vaga é válida para o biênio 2022-2023. A última vez que o País havia ocupado assento na entidade foi entre 2010 e 2011. Com essa, já são 11 participações desde 1946.



O Conselho é formado por 15 países, todos com direito a voto, mas apenas Rússia, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e China são membros permanentes, condição que também garante direito a veto. Os outros dez assentos, nos quais o Brasil se inclui, são ocupados em caráter temporário por países eleitos para mandatos de de dois anos.



Junto com o Brasil, Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana também passaram a fazer parte do Conselho à meia noite deste sábado. As demais nações com vagas temporárias — Índia, Irlanda, México, Noruega e Quênia — permanecem no colegiado até 31 de dezembro deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto UE se prepara para considerar 'verdes' o gás e a energia nuclear

Ministro britânico diz que é preciso aprender a 'conviver' com a covid

Mundo dá boas-vindas ao segundo Ano Novo sob a sombra da pandemia

Governo dos EUA pede novo adiamento da 5G para estudar interferência com aviões

O Conselho de Segurança das Nações Unidas é o organismo internacional responsável pela manutenção da paz e da segurança em nível Global. Historicamente, o Brasil é um dos países que pleiteiam um dos assentos permanentes do colegiado. Japão, Alemanha e Índia também encampam essa luta há vários anos.



Entre as prioridades para o Brasil neste biênio estão a prevenção e a solução pacífica de conflitos entre os povos, busca da eficiência nas missões de paz e criação de respostas humanitárias eficazes às crises internacionais. Também são diretrizes do mandato brasileiro o aperfeiçoamento de ações que promovam o respeito aos direitos humanos e incentivo a uma maior participação feminina nas missões de paz e de segurança internacional das quais o País faça parte.



O Brasil já integrou o Conselho de Segurança da ONU nos seguintes biênios: 1946-47, 1951-52, 1954-55, 1963-64, 1967-68, 1988-89, 1993-94, 1998-99, 2004-05 e 2010-11.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags