Ano-novo renova a esperança dos brasileiros

Ela também deseja que a economia do país melhore. “Está horrível! Tudo caro, custo de vida está cada dia pior, tudo um absurdo. Porque não adianta o salário aumentar, porque depois que o salário aumenta, aí vem aumento de combustível, do gás, da energia, e o salário fica aonde?”, reflete Rosiene.

Entre os sonhos estacionados durante a pandemia, o que ela mais quer é botar o pé na estrada e ir para a terra natal, Garanhuns, em Pernambuco. “Preciso me distrair. Antes da pandemia fui ver a minha família que está toda lá, então o que espero é poder voltar logo!”

Para 2022, ela acredita que o ano será melhor do que este que passou. “Espero melhoria, por isso tem que pensar positivo, não desanimar e seguir em frente”. Ela diz que quer muito que a vacinação avance no país. “Espero que as pessoas se conscientizem, continuem tomando as vacinas certinho, né? Para essa "peste" ir embora, para que a nossa vida continue normalmente igual antes, porque não está fácil!”.

"Nossa expectativa para 2022 é um mundo melhor com menos violência, tem que ter esperança, não é porque está essa bagunça toda que a gente pode desanimar 100%, não vamos desanimar!”

Reinventando o presente

Assim como Maria Rosiene, a pedagoga Patrícia Nogueira, de 35 anos, agora é autônoma: atualmente ela vende roupas pela internet. Ela tinha uma empresa de acabamento gráfico que faliu durante a pandemia e se formou em pedagogia no período, mas ainda não trabalha na área.

"Foi difícil, mas hoje com as vendas eu consigo ganhar mais do que eu ganhava antes com a gráfica. Então, me tirou da minha zona de conforto, porém foi melhor do que ficar com a gráfica, então eu pretendo continuar com as vendas. Mas, se eu conseguir como pedagoga eu pretendo exercer sim”.