Leilão de áreas para mineração arrecada R$ 121 milhões

A Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou nesta quinta-feira (30) o resultado do leilão eletrônico da 5ª Rodada de Disponibilidade de Áreas. Foram ofertadas áreas destinadas à pesquisa e lavra de diversos tipos de minerais. As localidades estavam qualificadas no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

O leilão eletrônico foi realizado diante da falta de interessados na fase de oferta pública prévia. As duas fases arrecadaram R$ 121,3 milhões em recursos para a União. Na fase eletrônica, 1.098 áreas receberam uma proposta válida.

O próximo procedimento a ser seguido pela ANM será a abertura de prazo para interposição de recursos pelos interessados e a homologação dos resultados. A resultado da rodada pode ser conferido na íntegra no site da agência.

