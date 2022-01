Homem descobre que se tornou milionário durante pescaria ; veja vídeo

Um morador do Norte de Santa Catarina descobriu que se tornou milionário enquanto pescava na última quinta-feira, 30. O homem recebeu a informação enquanto praticava o esporte, e o momento viralizou após o vídeo ser publicado pela própria irmã dele nas redes sociais.

Conhecido como Didi, Valmir José Schermach ganhou R$ 1 milhão após acertar todas as 20 dezenas do seu título de capitalização. O sorteio foi realizado na última quarta-feira, 29. No vídeo gravado pela irmã de Valmir, Valdirene Schermach, o homem comemora com amigos a vitória. Vários deles comentam que ninguém estava conseguindo localizar Didi e entrar em contato com o homem.

"Não tá acreditando, homem?", questiona uma das mulheres presentes no momento. "Você tá sem acreditar ainda, mas é a realidade", escreveu nas redes sociais a irmã. As informações são do portal G1 Santa Catarina.

Homem descobre que se tornou milionário durante pescaria; https://t.co/cE6EF8n770 pic.twitter.com/sBpl0oL3tX — O POVO (@opovo) January 1, 2022

Mega da Virada: sorteio aconteceu hoje, 31/12; veja números

O resultado da Mega da Virada (Concurso 2440 da Mega Sena) foi divulgado na noite de hoje, sexta-feira, 31 de dezembro (31/12). Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 20 horas, com prêmio estimado em R$ 378 milhões. Este é o maior prêmio da história da Caixa e não acumula. Veja o resultado:

46

32

15

12

23

33

