Uber leva tema assédio como ponto principal em campanha "Linha do Impedimento"

A Uber disponibilizou uma série de conteúdos relacionados ao combate ao assédio, utilizando linguagem popular do futebol e das discussões de "mesa-redonda"

A empresa de transporte privado Uber realizou campanha educativa “Linha do Impedimento”, para combater o assédio, em meio a duas partidas de futebol: Atlético Mineiro x Fluminense e Corinthians x Athletico Paranaense. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a organização “MeToo Brasil”, empenhada a acolher sobreviventes de abuso sexual, além da consultoria da Sandra Vale da Potência Diversa.

A “Linha do Impedimento” foi enviada diretamente aos motoristas e parceiros da Uber, além de usuários do próprio aplicativo. A campanha foi definida com o propósito de alertar sobre os comportamentos de assédio que, segundo a empresa, não são tolerados na plataforma da Uber.

Os vídeos disponibilizados foram divididos entre dois blocos, mostrando algumas situações de assédio e trazendo debates sobre elas. Além disso, na página da iniciativa também estão conteúdos escritos, onde se explica o que é assédio e as ações feitas pela Uber para melhorar a segurança dos usuários.



