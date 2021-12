Passageiros de cruzeiro com surto de Covid são barrados em Salvador

Os passageiros à bordo do trânsatlântico Costa Diadema estão impedidos de descer em Salvador após o navio de cruzeiro registrar um surto de covid-19. Ao menos 56 ocupantes testaram positivo de acordo com informações da secretaria de Saúde de Salvador (SMS).

O Costa Diadema saiu de Santos e chegou a Salvador por volta das 8h desta quinta-feira (30). O navio está programado para ficar na capital baiana até a meia noite de hoje. Após isso, ele irá rumar para Ilhéus, no Sul do estado. Ainda não se sabe se os ocupantes vão poder desembarcar nesta cidade.

Na nota, a SMS informou que acompanha a situação de casos da covid-19 no navio atracado. "Equipes da Vigilância Sanitária, em conjunto com o Estado, estão bloqueando o desembarque dos passageiros e adotando demais medidas de segurança de acordo com os protocolos sanitários".

A porta voz da Diretoria de Vigilância à Saúde do Município, Andréa Salvador, encontra-se no local para alinhamento das medidas e ao final da inspeção atenderá a imprensa.

Outros casos



O Costa Diadema também passou por Salvador no último dia 23. Após sair da capital baiana, ele foi para Ilhéus e, por fim, Santos. Na cidade paulista, o transatlântico estava com ao menos 13 passageiros testados positivos para covid-19.

Os infectados foram isolados em suas cabines e não puderam frequentar as áreas comuns do navio.

Maior do Brasil



O navio é o maior já operado no Brasil pela Costa Cruzeiros, com capacidade para 4.947 passageiros, o transatlântico oferece 1.862 cabines e 19 deques em 132.500 toneladas.

Apelidado de Rainha do Mediterrâneo, o navio possui 756 cabines com varanda, 11 piscinas e hidromassagens, 8 restaurantes e 11 bares. Um de seus diferenciais é a grande presença de obras de arte, que inclui mais de 7 mil objetos, sob a curadoria artística de Casagrande & Recalcati. As obras foram criadas por 41 artistas que, por meio de pinturas, fotografias e esculturas, retratam o tema da realeza. Entre os artistas que contribuíram para a decoração interna estão Sam Havadtoy e Mario Donizetti, famosos internacionalmente, e artistas italianos como Vanni Cuoghi, Resi Girardello, Roberta Savelli e Claudio Prestinari.

