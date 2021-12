Greta Thunberg faz postagem e divulga a hashtag "SOS Bahia"

A tragédia causada pelas fortes chuvas na Bahia também tem repercussão internacional. A ativista ambiental Greta Thunberg fez uma postagem nas redes sociais em apoio às vítimas das chuvas na Bahia.

Ela compartilhou uma reportagem da agência Reuters e destacou um trecho sobre o número de mortos, e a situação, que foi classificada como "pior desastre da história do estado".

"The death toll from floods hammering northeast Brazil rose to 20 on Monday, as the governor of Bahia state declared it the worst disaster in the state's history and rescuers braced for more rain in the coming days." #SOSBahia https://t.co/KSwJ7MJNje