Após forte chuva, bombeiro é resgatado de correnteza em Minas Gerais; veja vídeo

Desde o início do período chuvoso deste ano, em outubro, Minas Gerais contabiliza cerca de 40.084 vítimas das fortes chuvas que atingem a região. Por conta disso, bombeiros foram acionados para ajudar os moradores que tiveram suas casas invadidas pelas águas após o rio que corta a cidade transbordar.

No entanto, em meio ao resgate, dois dos trabalhadores acabaram ficando ilhados em meio a uma forte correnteza. No vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que um dos bombeiros é retirado da forte correnteza. Apesar do susto, ambos estão bem.

O caso aconteceu em Salinas, no norte de Minas Gerais, na manhã dessa terça-feira, 28, após o barco em que eles estavam virar. Nesta quarta-feira, 29, foi divulgado um balanço pela Defesa Civil Estadual, onde mostra que cerca de 8.919 pessoas foram afetadas nas últimas 24 horas no estado.

A cidade de Salinas está sem energia e sem sinal de telefone. Além disso, as pontes que cruzam a região foram interditadas pela prefeitura. Desde a última segunda-feira, 28, já choveu cerca de 130 milímetros no local.

