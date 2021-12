Vídeo: Homem é pego em show com 28 celulares furtados escondidos nas roupas

O suspeito foi revistado pelos seguranças do local, onde foram recolhidos os aparelhos furtados

Um colombiano de 40 anos foi agredido e precisou de atendimento médico após ser pego com cerca de 28 celulares furtados durante o show do cantor Gusttavo Lima em Maringá, no Paraná, na última quinta-feira, 23.

O homem, identificado como Jeffrey Rodriguez Hernandez Soares, foi revistado pelos seguranças do local, onde foram recolhidos os aparelhos furtados. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar, o homem conseguiu furtar 8 celulares das marcas Samsung, Motorola, Iphone, e Xiaomi. Boa parte dos telefones estavam na cueca do suspeito.

Jeffrey acabou sendo levado ao Hospital Universitário do município sob escolta da Polícia Militar após ser identificado como autor dos furtos e sofrer agressões de parte do público.



Veja o momento em que o homem é revistado:

Homem é pego em show com 28 celulares furtados escondidos nas roupas. Confira: https://t.co/YN17oJznhA pic.twitter.com/sKn2EWUuII — O POVO (@opovo) December 28, 2021

