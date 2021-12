SP: 3,8 milhões de veículos circularam por rodovias na semana do Natal

Mais de 3,8 milhões de veículos circularam pelas principais rodovias de São Paulo durante a semana de Natal. A estimativa foi divulgada pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e analisou a movimentação de veículos entre os dias 22 e 26 de dezembro nas estradas concedidas.

Nesse período, a maior movimentação foi registrada no sistema Raposo Tavares/Castello Branco, por onde passaram 739 mil veículos. No sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto foram contabilizados 623,1 veículos, enquanto no sistema Anchieta/Imigrantes, que liga a capital ao litoral paulista, circularam mais de 535,8 mil veículos. No sistema Anhanguera/Bandeirantes passaram 523,3 mil veículos.

No Rodoanel Mário Covas circularam mais de 1,28 milhão de veículos no período e, na rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, passaram outros 132,9 mil veículos.

