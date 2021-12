Cantor Zé Felipe é diagnosticado com pneumonia viral

Filho de Leonardo precisou cancelar seu último show que aconteceria em Espírito Santo, no último dia 26 de dezembro. Zé também foi diagnosticado com amigdalite aguda

A assessoria do cantor Zé Felipe confirmou que o artista foi diagnosticado com pneumonia viral nesta terça-feira, 28. A confirmação veio após Zé aparecer visivelmente abatido em stories através do Instagram e divulgada hoje pelo colunista Leo Dias.

Ainda não há mais informações sobre o estado clínico do artista e sobre informações de como ficará a agenda de shows do filho do sertanejo Leonardo. Ele precisou cancelar seu último show que aconteceria em Espírito Santo no último dia 26 de dezembro. Além do quadro de pneumonia, Zé Felipe também foi diagnosticado com amigdalite aguda.



As últimas interações de Zé Felipe nas redes sociais, há algumas horas, trazem o cantor abatido e cansado. No domingo, o cantor disse que estava com febre alta, garganta inflamada e outros sintomas de gripe. O artista de 23 anos é casado com a influencer Virginia Fonsceca e ambos acumulam mais de 50 milhões de seguidores, juntos. Zé tem no currículo sucessos como "Toma Toma Vapo Vapo" e "Senta Danada".

