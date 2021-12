DF: homem é preso após roubar poste e transportar em bicicleta

Suspeito, de 45 anos, foi preso em flagrante após percorrer cerca de 1 km com o poste amarrado à bicicleta; ele alegou que planejava vender o objeto para um ferro velho

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante no Distrito Federal após ter furtado um poste de iluminação no Setor de Industria e Abastecimento (SIA). Ele tentou fugir carregando o objeto em uma bicicleta e conseguiu pedalar por mais de um quilômetro do local, mas foi preso por uma equipe da Polícia Militar.

O caso ocorreu por volta das 10 horas desse domingo, 26, em um terreno baldio que fica vizinho a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária do Distrito Federal (PR-DF). Segundo a PM, em nota enviada ao site Metrópoles, os agentes estavam fazendo patrulhamento na região quando foram informados sobre um possível caso de furto de fiação elétrica.

Quando foram realizar as diligências para o possível local do furto, os policiais avistaram o homem transportando o poste numa bicicleta. Após ser preso, o criminoso revelou que planejava vender o objeto para algum ferro velho. Ele já tinha passagem por furto.

