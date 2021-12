Atualização do ConecteSUS volta a mostrar comprovante de vacinação contra Covid-19

Depois de ataque de hackers e duas semanas sem funcionar, o ConecteSUS voltou à ativa nessa quinta-feira, 23, mostrando o botão que leva aos comprovantes de vacinação contra Covid-19 dos usuários.

A plataforma do Ministério da Saúde havia sido invadida no último dia 10 de dezembro, e o Lapsus$ Group assumiu a autoria do ataque. Além do ConecteSUS, outras plataformas também foram afetadas, como o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), o e-SUS Notifica e o Painel Coronavírus. O governo federal, entretanto, informou que nenhum dado foi perdido.

O site do ministério voltou a funcionar no mesmo dia do ataque, mas o ConecteSUS estava inacessível desde então. Dentre os principais problemas acarretados pela queda da plataforma, estavam a impossibilidade dos usuários de utilizarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19, que está sendo utilizado como passaporte de entrada em estabelecimentos. Muitos usuários também relataram receio com a perda de seus dados.

A nova atualização do aplicativo já está disponível para dispositivos Android e iOS. Para baixá-la, basta abrir a Play Store (para usuários de Android) ou a App Store (para usuários de iOS) e digitar "ConecteSUS" na barra de pesquisa.

Testado pelo O POVO na tarde desta segunda-feira, 27, o site apresentava estabilidade.

