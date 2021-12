Zé Neto se diz curado de doença causada por cigarro eletrônico

Por meio das redes sociais, o cantor sertanejo Zé Neto, 31, revelou estar curado de doença no pulmão, conhecida como "Vidro Fosco" ou "Foco de Vidro", que foi causada pelo uso de cigarro eletrônico. Por meio de vídeo publicado nessa quinta-feira, 23, o artista disse estar muito feliz.

“Gente, estou feliz demais. Acabei de voltar do Hospital Sírio-Libanês, fui muito bem tratado lá, por sinal. Graças a Deus já estou curado. Foi um sustão que eu realmente levei, mas não estou 100, estou 150%, pronto para voltar aos palcos”, esclareceu o cantor.

O sertanejo, que faz dupla com o cantor Cristiano, divulgou que estava com a doença também por meio das redes sociais, na madrugada de quarta-feira, 22. Em tratamento, ele aproveitou a oportunidade para fazer um alerta sobre o uso de cigarro eletrônico.



"Está tudo bem e realmente passei por problema sério no pulmão devido ao cigarro eletrônico. Quem mexe com essa bosta, para com isso porque faz mal. Obrigada por quem rezou por mim, desejaram coisas boas por mim. Está tudo bem", informou o artista.

De acordo com a assessoria do cantor, a doença, caracterizada como uma inflamação pulmonar, ocasionava falta de ar e dificuldade na hora de cantar. Apesar do diagnóstico, foi informado pela equipe que a doença não era grave e não iria interferir na agenda de shows da dupla.

“Vamos fazer o que a gente ama e se cuidem, porque a saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Passamos um susto nos últimos dois meses, mas graças a Deus agora zerou, vida que segue. Vou até tomar uma para comemorar”, completa o sertanejo em vídeo.

Nesse sábado, 25, a dupla sertaneja realizou show em Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Já neste domingo, 26, a dupla se apresenta em Balneário Comboriú, também em Santa Catarina. A agenda de shows da dupla, que vai até o dia 31, em Brasília, não foi alterada por conta da doença.

