Militares são obrigados a se vacinar contra outras doenças, mas não para Covid-19

Nas Forças Armadas, há obrigatoriedade da vacinação contra ao menos 13 doenças, como hepatite B, tétano, caxumba, rubéola e difteria. Contudo, as instituições permitem que militares da ativa deixem de se vacinar contra a Covid-19.

Conforme informações do jornal Folha de S. Paulo, generais que comandam tropas no Exército afirmam que não há obrigatoriedade de vacina contra Covid-19 porque não há uma lei que exija essa imunização nos quartéis.

Por causa disso, a escolha é feita pelo militar, sem a necessidade de assinatura de termo de responsabilidade, conforme as fontes militares. A diferença na cobrança pela imunização é relacionada à pressão do governo de Jair Bolsonaro (PL), que é negacionista e afirma publicamente não ter se vacinado contra o coronavírus.

O Ministério da Defesa publicou em novembro de 2020 uma portaria que instituiu o Calendário de Vacinação Militar, determinando a obrigatoriedade de imunizantes elencados. Publicação foi feita em período de grande discussão se a vacina contra a Covid-19 deveria ser obrigatória ou não.

Imunizantes contra a febre amarela são exigidos para a participação missões em regiões endêmicas, dentro e fora do Brasil. Com relação à Covid-19, a dispensa de exigência se estende a inspeções de saúde em situações específicas e a missões militares dentro e fora do país.

Contudo, para missões internacionais, segundo as fontes ouvidas pela Folha, a imunização acaba ganhando caráter obrigatório por causa das exigências feitas nos países onde os trabalhos serão realizados.

