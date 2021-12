Saída de veículos da cidade de São Paulo é tranquila

Os motoristas que estão deixando a capital paulista para passar o feriado de Natal no interior ou no litoral estão encontrando as estradas com trânsito tranquilo na tarde desta sexta-feira (24).

Às 15h30, as principais rodovias que ligam a capital paulista ao interior não tinham congestionamento: Castello Branco, Raposo Tavares, Bandeirantes, Anhanguera, Presidente Dutra, e Fernão Dias. O mesmo ocorria com a ligação com o litoral, trânsito livre nas rodovias Anchieta, Imigrantes, e Tamoios.

A previsão da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) é que o trânsito aumente até as 19 h. No retorno à capital no domingo, a expectativa é de trânsito intenso das 11h até as 22h.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags