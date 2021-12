Passageiro que tomar dose de reforço viaja de graça no Metrô do Rio

A partir de hoje (22), o Metrô do Rio de Janeiro estende a gratuidade nas passagens para quem tomar a dose de reforço contra a covid-19. Nesse dia, a volta para casa de Metrô ficará por conta da concessionária.

A ação faz parte da iniciativa “Movimento Estação Vacina” que, desde setembro, garante a volta para casa - de graça - para quem se imunizou com a segunda dose. Com isso, a medida visa estimular a vacinação contra o coronavírus.

Para participar da iniciativa, o passageiro deve apresentar o comprovante da vacinação no acesso ao transporte, em qualquer uma das 41 estações ou nos ônibus do Metrô na Superfície, junto com um documento de identidade com foto e CPF (Cadastro de Pessoa Física).

A gratuidade é válida apenas para o dia da aplicação da segunda dose ou de reforço, informou a concessionária.

*Estagiário sob a supervisão de Mario Toledo

