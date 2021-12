Jovem é amarrado pelo pescoço e arrastado por estrada após cavalgada em Goiás

Um jovem de 18 anos teve o pescoço amarrado por uma corda e foi arrastado por uma estrada de terra após uma cavalgada em uma fazenda de Alto Paraíso de Goiás, no nordeste de Goiás. O episódio foi filmado por uma testemunha, e as imagens mostram a vítima, já com o corpo coberto de lama, sendo puxada por um outro rapaz. O caso aconteceu já na madrugada do último domingo, 19. A situação foi assistida por outras pessoas, que apenas riam, sem impedir a ação.

Responsável pela realização da cavalgada, a empresa HC Festas e Eventos esclareceu que as agressões aconteceram após o término da festa. As informações são do portal G1 Goiás.

Depois das agressões, o adolescente foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital do município com vários ferimentos no corpo. O rapaz teria vomitado e desmaiado antes de receber atendimento médico. Ele já recebeu alta e se recupera em casa.

Ainda de acordo com o G1, o proprietário da fazenda onde aconteceu o evento e a agressão é o prefeito do município, Marcos Rinco (DEM). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o administrador lamentou o ocorrido e disse que, apesar de ser dono do local, nada tem a ver com o que aconteceu.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso,e as pessoas envolvidas nas agressões já foram identificadas.

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES

