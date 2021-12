Consumo consciente: aprenda como ter um Natal sustentável

Você já se perguntou para onde vai todo o lixo produzido durante algum evento, períodos do ano com muitas festas e datas comemorativas? É cada vez mais necessária a preocupação com um ambiente sustentável, as empresas e a sociedade têm trabalhado para desenvolver ações que minimizem os impactos da produção de bens ou serviços no planeta.

O crescimento de forma sustentável caracteriza a economia circular, a qual visa alterar o conceito de descarte permanente e se apoia na redução, reutilização, recuperação, reciclagem de materiais e sinergia entre ecossistemas naturais e reabsorção.

Dados de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que 76,4% das indústrias brasileiras adotam alguma prática de economia circular, mas 70% delas nunca tinham ouvido falar sobre o tema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diferentemente da economia linear, que não planeja o destino dos produtos após sua utilização e nem se preocupa com o desenvolvimento econômico sustentável, a circular tem como meta o uso consciente de recursos naturais para otimizar a fabricação de produtos e seu descarte.

Sobre o assunto Festival Aprendiz Musical leva canções natalinas ao CCBB Rio

Mercado Livre vai entregar 'familiares de presente' no natal

Ter um lar e se sentir seguro: o desejo de Natal de pessoas em situação de rua



Impacto da economia circular no Natal

"A escolha do produto a ser comprado é fundamental. Dar preferência a produtos mais duráveis e que depois possam ser reaproveitados ou reciclados é uma prática muito importante considerando-se as ideias da economia circular". (Foto: Reprodução/Pixabay)



Um estudo global publicado na revista científica Nature Sustainability, em junho deste ano, apontou que 80% do lixo encontrado nos oceanos é composto por plástico. Com a proximidade do Natal, começa também uma explosão de consumo, e o descarte consciente do lixo produzido durante as festas pode ficar em segundo plano.

O professor Edson Gandisoli, que trabalha para uma comunidade chamada ‘Movimento Circular’, a qual é formada por pessoas, empresas, organizações sociais e poder público, explica como aplicar o conceito de economia circular nas festividades. O coletivo tem como meta contribuir, por meio da educação e da cultura, com a transição da economia linear para a circular.

Ele é coordenador pedagógico do Movimento Circular, é Mestre em Ecologia, Doutor em Educação e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo (USP) e Pós-Doutor pelo Programa Cidades Globais (IEA-USP).

De que forma podemos usar a economia circular no Natal?

Nas festas de final de ano, como em outras datas comemorativas, o consumo aumenta e, a consequência é o crescimento da geração de resíduos, por exemplo. Segundo Edson Gandisoli, isso gera problemas ambientais e sociais: "Talvez uma das principais ações nessa época seja repensar o seu consumo, ou seja, se for consumir, que seja somente o necessário, fazendo a você e outras pessoas felizes e ajudando nas causas ambientais. Por que não unir esses dois mundos tão importantes?” questiona.



Podemos optar por quais produtos recicláveis?

O professor ressalta a importância da escolha dos produtos a serem comprados. É preciso dar preferência a produtos mais duráveis e que depois possam ser reaproveitados ou reciclados: “É uma prática muito importante considerando-se as ideias da economia circular. Uma dica é buscar nos produtos os símbolos que indicam que eles podem ser reciclados”.



Reaproveitar embalagens é uma forma de ajudar?

“Sim! Papéis e plásticos podem ser reaproveitados depois para outras funções", diz Edson Gandisoli. Apesar disso, o coordenador do Movimento Circular alerta para o uso abusivo de embalagens plásticas: “Será que é mesmo necessário ter um produto envolvido por duas ou três embalagens e ainda ser colocado em uma sacola descartável?”.



Existem opções de presentes sustentáveis? Se sim, quais são elas?

Edson diz que existem fabricantes os quais buscam e recebem diferentes tipos de certificação. A dica é ficar ligado e, se possível, valorizar essas marcas. “Existem no mercado muitas empresas que se preocupam com a sustentabilidade em sua cadeia de produção. Vale a pena fazer uma busca por essas empresas para entender melhor como elas ajudam o ambiente e as pessoas”, diz.



Como fazer uma ceia ecologicamente correta?

A ceia é sempre um ponto muito importante e tradicional na confraternização. Por isso, Edson Gandisoli aconselha consumir produtos de fornecedores conhecidos e evitar desperdício de alimentos nas festas. “Consumir de produtores locais, valorizar produtos orgânicos e comprar somente o suficiente para evitar o desperdício são ações que dialogam com uma economia mais circular”, aponta.



Como podemos manter o consumo sustentável durante o ano todo?

Viver de forma sustentável é uma preocupação que não pode ficar restrita apenas ao período de Natal. É importante lembrar que reduzir nosso consumo é parte fundamental na economia circular, só assim, segundo Edson Gandisoli, iremos reduzir a pressão sobre os recursos e produziremos menos resíduos. Somado a isso, praticar o consumo consciente é fundamental.

Todos os dias temos que fazer as seguintes perguntas: “Por que consumir, o que consumir, de quem consumir e como descartar depois são questões chaves nesse processo de mudança de cultura e construção de um presente e um futuro mais sustentáveis”, concluiu o coordenador do Movimento Circular.



Tags