Rádio Nacional do Alto Solimões ganha Prêmio Melhores do Ano

A Rádio Nacional do Alto Solimões, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), fica em primeiro lugar no Prêmio Melhores do Ano da cidade de Tabatinga (AM). A Nacional concorreu na categoria Melhor Emissora de Rádio Tabatinga/ Santa Rosa, e venceu a disputa com outras seis emissoras finalistas, no sábado (18/12).

Com o objetivo de premiar as empresas e profissionais liberais que mais se destacaram ao longo do ano, a premiação está na 5ª edição. Os finalistas são eleitos por meio de enquete on-line, que premia o mais votado de cada uma das 50 categorias. Em 2021, foram mais de 150 mil votos registrados no site da votação em 15 dias.

Esta é a segunda vez que a Nacional do Alto Solimões ganha o prêmio (a primeira foi em 2016). Para a coordenadora de Programação e Produção da Rádio, Miss Lene Ferreira, foi muito gratificante receber esse título porque revela todo o esforço da equipe e da EBC em fazer o melhor para levar informação ao Alto Solimões. “Esse reconhecimento popular nos motiva a seguir em frente com o nosso compromisso”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda em 2021, a Rádio Nacional do Alto Solimões retomou a realização do Festival de Música da Nacional do Alto Solimões, registrando inscrições recorde. O show da final com os vencedores do festival também marcou as comemorações dos 15 anos da emissora pública da EBC, completos em 15 de dezembro.

Nacional do Alto Solimões

A Rádio Nacional do Alto Solimões interliga os nove municípios da região do Alto Solimões (AM), servindo de ponte para a informação e comunicação dos povos, das comunidades e dos municípios da área. O sinal da rádio atinge a região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

Criada em 2006, a Rádio Nacional do Alto Solimões é a mais nova das emissoras da EBC e oferece programas que misturam informação local e nacional com protagonismo para a produção da região.

Serviço

Rádio Nacional do Alto Solimões | FM 96.1 MHz

https://radios.ebc.com.br/nacionalaltosolimoes

Tags