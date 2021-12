Grupo Folha compra Ingresso.com, que vende entradas de shows e cinemas

O Grupo Folha fechou acordo para comprar a plataforma Ingresso.com, que vende entradas para shows e cinemas. A aquisição será feita por meio da Uol, maior empresa do grupo, que também é dona do serviço de pagamentos PagSeguro.

O anúncio foi feito pelo conglomerado na noite dessa segunda-feira, 20, em matéria no site da Folha de S. Paulo. Segundo o veículo, a negociação ainda precisa ser aprovada por autoridades reguladoras do mercado para sua conclusão.

Atualmente, a Ingresso.com pertence ao grupo estadunidense Fandango Media, da Comcast. Entre as empresas do grupo está o site de crítica de cinema Rotten Tomatoes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo da Uol é aumentar a presença no setor de entretenimento. Atualmente, a maior presença da empresa neste segmento é com o serviço de streaming Uol Play. O valor da transação não foi informado.

Sobre o assunto Bolsonaro afirma que jornalistas agredidos na Bahia não sofreram ataques: "Cascata"

O POVO vence 3º Prêmio MPCE de Jornalismo na categoria Fotojornalismo

Jornalista cearense Francisco José fala sobre saída da Globo: "Não foi traumática"

Grupo Folha passa por briga judicial entre herdeiros

A nova aquisição feita pela Uol acontece em meio a uma disputa judicial entre os herdeiros de Octavio Fria de Oliveira, fundador do Grupo Folha. Maria Cristina Frias e Luiz Frias brigam há anos por discordâncias na destinação dos lucros da empresa.

Em 2020, Luiz se tornou acionista majoritário da Folhapar, empresa dona do Grupo Folha e da Uol, após comprar as ações de Fernanda Diamant, viúva de seu irmão Otavio Frias Filho. Deste modo, ele ganhou o controle sobre as decisões financeiras do conglomerado.

Maria Cristina afirma que Luiz tem segurado o pagamento, aos acionistas, dos lucros da Uol, mantendo o dinheiro em caixa em vez de fazer a divisão dos rendimentos. Segundo ela, essa decisão tem causado dificuldades nas empresas do Grupo Folha, principalmente o jornal Folha de S. Paulo.

Em março de 2019, antes de negociar as ações, Luiz e Fernanda destituíram Maria Cristina do cargo de diretora de redação da Folha de S. Paulo. Poucos dias depois, a herdeira abriu processo contra o irmão.

Ela chegou a ganhar na Justiça, em outubro de 2020, o direito de controlar as finanças do grupo de comunicação. Mas a disputa continua: Maria Cristina argumenta que Luiz tem dificultado os trabalhos por não entregar documentos sobre a contabilidade da empresa.

Mais notícias nacionais

Sobre o assunto Morre menina com câncer terminal que realizou sonho de ver Homem-Aranha no cinema

Rio finaliza uma das 10 contratações para queima de fogos do réveillon

Noivos desfilam em retroescavadeira após casamento no interior de São Paulo

Adolescente morre após tomar choque ao usar celular que estava carregando

Sertanejo Zé Neto estaria com doença pulmonar, diz colunista

Inscrição para curso na USP de programação para meninas vai até dia 3

Menino de 10 anos morre após cirurgia para extrair dente em Minas Gerais

Pernambuco confirma morte por influenza A H3N2

Tags