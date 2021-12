Orquestra da USP apresenta concertos gratuitos de Natal

A Orquestra de Câmara da Universidade de São Paulo apresenta concertos gratuitos de Natal neste fim de semana. Integrada por alunos dos cursos de extensão universitária e do Departamento de Música da universidade, o conjunto é dirigido pelo maestro Gil Jardim desde 2001.

Neste sábado (18), a apresentação será na Paróquia São Luís Gonzaga, na Avenida Paulista 2.378, a partir das 18h. Amanhã (19), o show será na Casa de Oração do Povo de Rua, na Rua Djalma Dutra, número 3, na Luz, às 14h.

A apresentação promete encantar o público com as canções natalinas. A Orquestra de Câmara da USP é um dos principais órgãos artísticos da universidade, referência para orquestras profissionalizantes no país.

