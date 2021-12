Governo suspende venda de 24 marcas de azeite por irregularidades de fabricação

Através de uma fiscalização do Ministério da Agricultura realizada ao longo do ano, o Governo Federal suspendeu a venda de 24 marcas brasileiras de azeite de oliva. Além do Ceará, a operação foi executada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Entre as irregularidades relatadas está a venda de produtos sem registro, adulterados e contrabandeados. Ao todo, 151.449 garrafas foram confiscadas.

As fiscalizações contaram com a participação da Anvisa, Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, Ministério Público e Polícia Civil. Durante a operação, também foram identificadas três fábricas clandestinas. As marcas envasavam o líquido e vendiam como se fosse azeite oliva quando, na verdade, se tratava de "mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida".

Confira a lista de marcas de azeite suspensas em 2021:

Alcazar

Alentejano

Barcelona

Barcelona Vitrais

Castelo dos Mouros

Coroa Real

Épico

Fazenda Herdade

Figueira do Foz

llha da Madeira

Monsanto

Monte Ruivo

Porto galo

Porto real



Quinta da Beira

Quinta da Regaleira

Torre Galiza

Tradição

Tradição Brasileira

Valle Viejo

Segundo o portal G1, a empresa Valle Viejo, chegou a relatar que as garrafas de azeite apreendidas com o nome da marca não tem tem relação com a empresa, tratando-se de uma falsificação do produto. "O Ministério apreendeu uma carreta, levou para a análise e constatou que o produto era falsificado. É uma marca semelhante à nossa. Nós temos registro todo correto e já entramos na Justiça para ratificar a denúncia", afirmou Robson de Freitas, dinda marca.

A fraude mais comum em relação a fabricação e venda de azeite de oliva é a mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais. Além disso, há casos em que azeite de oliva é vendido como azeite extra virgem. As fraudes dos produtos são confirmadas através de análises feitas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).





